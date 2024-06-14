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22:35 14.06.2024

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

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Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Посли країн-членів Європейського Союзу в принципі домовилися про рамках для переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Міжурядові конференції, на яких буде дано старт переговорам, заплановано на 25 червня.

Про це у п'ятницю на своїй сторінці у соцмережі Х повідомляє бельгійське головування.

"Посли в принципі домовилися про рамках переговорів щодо вступу України та Молдови. Бельгійське головування зкличе перші міжурядові конференції на 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" європейський дипломат, відповідне рішення було ухвалено у п'ятницю в рамках "спеціального" засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER). "Сьогодні вдень головування запропонував новий компроміс. Після цього нового компромісу посли щойно у принципі узгодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови. Бельгійське головування зкличе перші міжурядові конференції 25 червня", - повідомив він.

За словами європейського дипломата, офіційне затвердження цього рішення відбудеться наступного тижня у рамках засідання Ради ЄС з економічних питань. "Це ще один історичний момент і ще один дуже чіткий сигнал нашої повної та непохитної прихильності до України", - підкреслив він.

У той же час посли відклали питання про 14 пакет санкцій для РФ, оскільки "одна держава-член запросила більше часу для розгляду запропонованих заходів".

Теги: #україна #вступ #єс #переговори

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