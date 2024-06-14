Події

18:24 14.06.2024

Росіяни обстріляли Шосткинську громаду, одна людина загинула - Сумська ОВА

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Російські окупанти вдень у п'ятницю, 14 червня, завдали удару по Шосткинській громаді Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Попередньо, одна людина загинула, четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі,

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Теги: #ворожа_атака #сумська_область

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