Події

17:12 14.06.2024

З окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей - голова Херсонської ОДА

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З окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей - голова Херсонської ОДА

З тимчасово окупованих районів Херсонської області на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути 12 дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчиків та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація Save Ukraine. Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їх батьки на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Загалом від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

Теги: #прокудін_олександр #херсонська_область

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