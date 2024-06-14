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16:58 14.06.2024

Росіяни й далі намагаються витіснити українські підрозділи на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Росіяни й далі намагаються витіснити українські підрозділи на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту від початку поточної доби зросла до 60, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи, щоб витіснити наші підрозділи з зайнятих позицій. Водночас противник не так активно, але наростив кількість атак на куп’янському та лиманському напрямках. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації продовжує страждати прикордоння України в Чернігівській і Сумській областях. Від початку доби терористи завдали ударів по районах населених пунктів Дружба, Ободи, Покровка та Миропілля.

На харківському напрямку ворог завдав іще одного авіаудару - скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки противника. Одне бойове зіткнення, біля Петропавлівки, ще триває. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по району Глушківки.

Продовжують активні дії російські загарбники на лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві ще тривають біля Греківки та Невського.

На краматорському напрямку російські війська спробували просунутися вперед у районах Богданівки й Андріївки. Обидві атаки відбито.

"Ворог не збавляє темпів на покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Ще стільки ж - тривають. Противник продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки", - зазначили в Генштабі.

Загарбники завдають авіаударів на времівському напрямку. Били КАБами по районах Нескучного та Урожайного, а некерованими авіаракетами - у бік Старомайорського.

На оріхівському напрямку російські терористи також б'ють НАРами - у райони П'ятихаток і Плавнів.

На інших напрямках - без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #бойові_зіткнення

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