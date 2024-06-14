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16:07 14.06.2024

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

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МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергові маніпулятивні заяви Володимира Путіна, і наголосили, що їх метою є розкол єдності світової більшості навколо цілей і принципів Статуту ООН.

"У п'ятницю, 14 червня, Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких - ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН", - ідеться в тесті заяви, розміщеній на сайті відомства.

У МЗС наголошують, що спроба Путіна "виставити себе в ролі миротворця", а також висувати варіанти завершення розпочатої ним війни - абсурдна, оскільки разом зі своїми спільниками Путін спланував, підготував і втілив найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни.

Зазначається, що "всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає".

"Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", - наголошується в заяві.

У міністерстві переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, "прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не допустять ввести себе в оману".

"Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії - не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", - додали в міністерстві.

Наголошується, що Україна ніколи не прагнула цієї війни і як ніхто інший у світі прагне її завершення, але щоб змусити РФ відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо.

"Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає", - зазначили в МЗС.

"Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України", - підсумували в міністерстві.

Теги: #заява #мзс

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