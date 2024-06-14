Події

15:46 14.06.2024

За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

2 хв читати
За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) цього тижня суд ухвалив вирок щодо двох зрадників, завершено розслідування і направлено до суду матеріали щодо п'яти перебіжчиків, про підозру повідомили ще одній особі, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винною в колабораційній діяльності колишню працівницю правоохоронного органу з Херсонської області (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 14 років із конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

Повідомляється також, що 15 років ув'язнення заочно отримав колишній правоохоронець із Бердянська, якого ДБР викрило на державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зазначається, що суду направлено обвинувачення щодо екскерівниці одного з управлінь херсонської митниці. Під час окупації Херсона вона влаштувалася до окупаційної податкової та налагоджувала роботу зі збирання грошей з місцевого бізнеса. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ще одного рятувальника з Волновахи на Донеччині. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також за матеріалами ДБР судитимуть керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Маріупольського району, який активно співпрацює з загарбниками та обіймає керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

12 років ув'язнення загрожує експрикордоннику, який очолює один із загонів "юнармії" на Луганщині. Обвинувачення щодо нього за статтями дезертирства та колабораціонізму (ч. 4 ст. 408, ч. 6 ст. 111-1 КК України) направлено до суду.

За матеріалами ДБР судитимуть колишнього українського офіцера, який нині воює проти України. У 2014 році після захоплення окупантами військової частини в АР Крим капітан відмовився передислоковуватися до Миколаєва та пішов служити за контрактом у збройні сили РФ.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому прикордоннику зі Старобільського району, який з початком повномасштабного вторгнення РФ утік зі свого підрозділу та лишився на тимчасово окупованій території Луганської області.

Теги: #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 12.06.2024
ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

11:10 10.06.2024
ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

17:47 07.06.2024
ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

16:22 07.06.2024
ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

15:54 06.06.2024
ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

11:03 04.06.2024
У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

10:42 04.06.2024
У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

10:40 04.06.2024
У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

10:19 04.06.2024
Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

10:04 04.06.2024
Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

ОСТАННЄ

Росіяни й далі намагаються витіснити українські підрозділи на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити роль Альянсу в координації допомоги у сфері безпеки та навчання для України - Столтенберг

Чисельність армії Польщі перевищила 200 тис. осіб - глава Міноборони

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його слабкість - Мережко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА