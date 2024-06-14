За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) цього тижня суд ухвалив вирок щодо двох зрадників, завершено розслідування і направлено до суду матеріали щодо п'яти перебіжчиків, про підозру повідомили ще одній особі, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винною в колабораційній діяльності колишню працівницю правоохоронного органу з Херсонської області (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 14 років із конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

Повідомляється також, що 15 років ув'язнення заочно отримав колишній правоохоронець із Бердянська, якого ДБР викрило на державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зазначається, що суду направлено обвинувачення щодо екскерівниці одного з управлінь херсонської митниці. Під час окупації Херсона вона влаштувалася до окупаційної податкової та налагоджувала роботу зі збирання грошей з місцевого бізнеса. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ще одного рятувальника з Волновахи на Донеччині. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також за матеріалами ДБР судитимуть керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Маріупольського району, який активно співпрацює з загарбниками та обіймає керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

12 років ув'язнення загрожує експрикордоннику, який очолює один із загонів "юнармії" на Луганщині. Обвинувачення щодо нього за статтями дезертирства та колабораціонізму (ч. 4 ст. 408, ч. 6 ст. 111-1 КК України) направлено до суду.

За матеріалами ДБР судитимуть колишнього українського офіцера, який нині воює проти України. У 2014 році після захоплення окупантами військової частини в АР Крим капітан відмовився передислоковуватися до Миколаєва та пішов служити за контрактом у збройні сили РФ.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому прикордоннику зі Старобільського району, який з початком повномасштабного вторгнення РФ утік зі свого підрозділу та лишився на тимчасово окупованій території Луганської області.