Від початку доби найбільше ворог атакує на покровському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Станом на 13:00 п'ятниці кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 48, найбільше ворог атакує на покровському та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Тихого та Вовчанська. У свою чергу ворог завдав удару п'ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського Шебекіно.

На куп'янському напрямку окупанти вдарили некерованими авіаційними ракетами в бік Глушківки.

На лиманському напрямку ворог чотири рази намагався покращити тактичне становище біля Невського та Греківки, в районі останнього населеного пункту триває бій. Також ворог завдав удару НАРами по території Серебрянського лісу та скинув чотири керовані авіабомби в район Піщаного.

На покровському напрямку загальна кількість бойових дій зросла до 18, тривають вісім бойових зіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового.

"Окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів. Бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої і Олександрополя", - зазначили в Генштабі.

На времівському напрямку ворог тричі неуспішно атакував у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Також скинув дві авіабомби біля Єлизаветівки.