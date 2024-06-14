Події

12:51 14.06.2024

Відключення е/е розпочнуться з 14:00 замість анонсованих раніше 18:00 - обленерго

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Відключення е/е розпочнуться з 14:00 замість анонсованих раніше 18:00 - обленерго

НЕК "Укренерго" перенесла початок застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю з 18:00 на 14:00, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"14 червня "Укренерго" змінила період застосування ГПВ, тобто сьогодні вони діятимуть з 14:00 до 22:00", - написало у фейсбуці "Полтаваобленерго".

"Нам змінили час дії ГПВ сьогодні. Старт уже о 14:00", - повідомляє в телеграмі "Миколаївобленерго".

Як повідомлялося, на останній робочий день ГПВ анонсувалися з 18:00 до 22:00.

Теги: #відключення

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