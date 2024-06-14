Непокора військовослужбовця є суспільно небезпечною навіть за відсутності тяжких наслідків - Верховний Суд

Непокора військовослужбовця в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації є злочином із формальним складом, тому кримінальна відповідальність за нього не залежить від настання наслідків, зазначають у Верховному Суді (ВС).

У повідомленні ВС у телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду.

"Сторона захисту стверджувала, що конкретних тяжких наслідків від вчиненої військовослужбовцем непокори не настало, тому немає причин вважати, що він своїм діянням спричинив шкоду суспільним відносинам", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ВС, суд розглянув касаційну скаргу на рішення апеляційного суду за обвинуваченням військовослужбовця у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ, вчинена в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації) та встановив, що кримінальна відповідальність за непокору "порушує закріплений у військових статутах порядок керування військами, який встановлюється з метою забезпечення їхньої постійної бойової готовності, перешкоджає нормальному виконанню військовими частинами та підрозділами покладених на них завдань".

Тобто, як пояснили в суді, це діяння заподіює суттєву шкоду суспільним відносинам у сфері встановленого порядку несення військової служби та здатне створити реальну загрозу заподіяння такої шкоди, що й визначає його суспільну небезпеку.

"Таким чином, вчинена засудженим в умовах воєнного стану непокора, навіть за відсутності конкретних тяжких наслідків, є діянням, яке характеризується всіма ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, але безсумнівно становить притаманну злочину суспільну небезпеку", - зазначається в повідомленні.

Зважаючи на це, Касаційний суд залишив чинним вирок суду апеляційної інстанції.