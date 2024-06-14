Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 порушником кордону

Прикордонники Одеської області ввечері в четвер затримали вантажівку, у причепі якої виявили 41 особу, у такий спосіб вони намагалися дістатися до кордону з Молдовою, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники на Одещині зупинили фуру з 41 "пасажиром". Водій зерновозу перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. "Туристами" виявилися представники 12 різних регіонів країни", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в п'ятницю.

Повідомляється, що на порушників складено адміністративні протоколи, а що стосується двох фігурантів, причетних до організації незаконного переправлення, їм загрожує кримінальна відповідальність.

Як уточнив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, транспортний засіб зупинили за декілька кілометрів від кордону. "Надалі, найімовірніше, ця група могла б поділитися на дрібніші. Або злочинні організатори придумували б якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон у напрямку Молдови".

За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону тривають щодня, і організатори стають зухвалішими. "Ми затримуємо таких осіб. Не варто їх називати ухилянтами, вони насамперед є порушниками державного кордону, тому що частина з них може навіть не підпадати під категорію мобілізації, маючи вік менше ніж 25 років".