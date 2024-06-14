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09:56 14.06.2024

Директор УЦОЯО про проходження НМТ: Списувати намагалися, намагаються і намагатимуться - це нормально, хоч і прикро

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Директор УЦОЯО про проходження НМТ: Списувати намагалися, намагаються і намагатимуться - це нормально, хоч і прикро

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко нарікає на спроби списування учасниками національного мультипредметного тесту (НМТ), через що у 2024 році повернулися до практики використання металошукачів для пошуку допоміжних засобів.

"Списувати намагалися, намагаються і намагатимуться - це абсолютно, мені здається, нормально, хоч і прикро. Водночас цього року ми повернули практику допомоги працівників поліції нашим учасникам, які позбавляться телефонів до початку тестів, тому що у нас є металошукачі. Але ми їх використовуємо не для того, щоб зупинити учасників, які вже списують, а для того, щоб до тесту всі виклали свої пристрої (телефони, годинники), і після цього працювали вже без техніки і додаткової підтримки", - сказала Вакуленко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, за весь період проведення основних сесій НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, шість - через використання рукописних або друкованих матеріалів, п'ять - через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.

НМТ у 2024 році включає три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбувається під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Теги: #особливості #нмт

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