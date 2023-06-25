Події

19:10 25.06.2023

Маляр: Не треба повторювати помилки ворога, який недооцінив українців

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Маляр: Не треба повторювати помилки ворога, який недооцінив українців

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не повторювати помилок ворога, який розпочав програшну для них війну, оскільки недооцінив українців і не зрозумів нашу ментальність.

Як написала Маляр у телеграм-каналі в неділю, з ворогом треба воювати, враховуючи низку чинників. Серед них - те, що РФ має перевагу в кількості людей, озброєння та військової техніки.

"Вони завжди брешуть. Брешуть усім і навіть один одному. У них на брехні побудовано все і навіть історична самоідентичність", - зазначила Маляр.

Крім того, за її словами, у росіян "глибока травма втрати домінування в пострадянському просторі". "Тому їхня ключова внутрішня потреба, що лежить в основі всіх конфліктів, - бажання домінувати", - написала заступниця глави Міноборони.

На думку Маляр, у РФ геть відсутні "червоні лінії в поведінці".

"Незважаючи на зовнішню тоталітарність режиму, усередині системи - бардак, тому "рвонути" може де завгодно і що завгодно", - зазначила вона.

"Висновок: жодних сентиментів, сподівань та ілюзій. Стаємо ще сильнішими і знищуємо ворога ще потужніше", - підсумувала Маляр.

 

 

 

Теги: #рф #маляр #особливості

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