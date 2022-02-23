Нардепи у період надзвичайного або воєнного стану скасували роботу з виборцями

Верховна Рада ухвалила постанову про організацію своєї роботи в умовах дії надзвичайного або воєнного стану.

За відповідну постанову №710 на позачерговому засіданні в середу проголосували 342 народних депутати.

Згідно з документом, на період дії надзвичайного та/або воєнного стану робота парламенту здійснюється в режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

У час, коли згідно з календарним планом проведення пленарних засідань не передбачено, пленарні засідання відбуваються на пропозицію погоджувальної ради фракцій (груп).

Засідання погоджувальної ради скликає голова Верховної Ради (перший заступник або заступник голови парламенту, який виконує його обов'язки) за потреби.