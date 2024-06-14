Сили оборони ліквідували за добу 1250 окупантів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники знищили 1250 окупантів, 8 танків, 26 бронемашин, 48 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотники, 1 крилату ракету, 76 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 524060 (+1250) осіб, танків - 7936 (+8) од, бойових броньованих машин - 15234 (+26) од, артилерійських систем - 13818 (+48) од, РСЗВ - 1101 (+2) од, засоби ППО - 849 (+3) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11097 (+22), крилаті ракети - 2286 (+1), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18854 (+60) од, спеціальна техніка - 2310 (+16)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.