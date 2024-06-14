РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

"Станом на 06:00 14.06. 2024 року в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 9 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС.

Як повідомляють військові, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 11 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна, із них 3 рухалися з протоки Босфор.