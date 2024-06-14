У ніч проти 14 червня п'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Телеграм-каналі.

"5 людей поранено в результаті обстрілу Селідового. Місто зазнало ворожого удару сьогодні вночі. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та кілька магазинів", - сказано в повідомленні.

Філашкін підкреслив: "Не минає жодного дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддалених від фронту містах Донбасу. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку".