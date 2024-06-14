Події

02:24 14.06.2024

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області

1 хв читати
П'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області

У ніч проти 14 червня п'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Телеграм-каналі.

"5 людей поранено в результаті обстрілу Селідового. Місто зазнало ворожого удару сьогодні вночі. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та кілька магазинів", - сказано в повідомленні.

Філашкін підкреслив: "Не минає жодного дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддалених від фронту містах Донбасу. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку". 

Теги: #україна #донецька #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:27 14.06.2024
РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

01:49 14.06.2024
Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

01:35 14.06.2024
Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

00:40 14.06.2024
Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

00:32 14.06.2024
Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

00:22 14.06.2024
Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

00:15 14.06.2024
Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

00:08 14.06.2024
На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

23:33 13.06.2024
Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

23:29 13.06.2024
Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

ОСТАННЄ

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України та покладає зобов'язання щодо просування реформ - Байден

Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

Байден: Узгодження плану з розблокування доходів від заморожених активів РФ - нагадування Путіну, що ми не відступаємо

Наша безпекова угода зі США - міст до членства України в НАТО - Зеленський

США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

Україна підписала з Данією меморандум стосовно закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, скоро буде перший контракт - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА