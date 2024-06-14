Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

Фото: пресслужба президента

Україна, згідно з підписаною ввечері, 13 червня, двосторонньою угодою з безпеки зі Сполученими Штатами Америки, повинна докласти зусиль, щоб провести низку реформ, необхідних для подальшого вступу до НАТО. Про це йдеться в самому документі.

Згідно зі статтею 5-ою документа "Інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва", сторони мають намір співпрацювати для розбудови демократичних, економічних, оборонних і безпекових інституцій України з метою сприяння євроатлантичній інтеграції та модернізації України.

Відповідно, як зазначається, серед інших реформ, Україна має докласти зусиль, щоб, зокрема, посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади.

Також Україна має впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Крім того, Україні необхідно реформувати правоохоронні органи, органи безпеки, податкові та митні органи з метою вирішення юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість і підзвітність та зміцнити верховенство права.

Україна також зобов'язується посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР (Міжнародної економічної організації розвинених країн) на державних і оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій, і прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель.

Крім іншого, Україні необхідно трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, поліпшення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО, а також реорганізувати структури командування та управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду.

Як зазначається, від України вимагається і модернізація системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

При цьому, сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних безпекових механізмів.

"Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України - в НАТО", - зазначено в угоді.

Примітно, що згідно зі статтею 10 документа "Реєстрація в Організації Об'єднаних Націй", сторони мають намір зареєструвати угоду в ООН відповідно до статті 102 Статуту ООН протягом 60 днів від дати набуття нею чинності.

Ця обставина відрізняє цю угоду від підписаних раніше угод України з її партнерами.

Будь-яка сторона може вийти з угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій стороні про свій намір вийти з неї. Вихід набуває чинності через шість місяців після дати такого повідомлення.

Повний текст угоди опубліковано на сайті Офісу президента України.