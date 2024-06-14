Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Президент України Володимир Зеленський назвав головним результатом першого дня саміту "Великої сімки" (G7) в Італії збільшення кількості систем протиповітряної оборони, які партнери передадуть Україні для захисту людей від російських ударів.

"Головний результат для нас - буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" - це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також заявив, що незважаючи на безліч закордонних візитів, він щоденно підтримує зв'язок із військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та основних напрямків боїв, зокрема, донецького та харківського. "Щодня - доповідь Головкома і постійно - звіти від міністра оборони, інших чиновників, від розвідок... Потреби наших воїнів, деталі постачання", - розповів президент.

Він також наголосив, що обговорює в рамках усіх своїх зустрічей із лідерами держав прискорення відправки в Україну обіцяних пакетів військової допомоги.

"Сьогодні майже всі наші зустрічі тут, на саміті "Великої сімки" і на полях саміту - саме про те, про що говорять наші військові, про наші потреби і про наші можливості зараз, якщо поставки будуть достатніми і своєчасними", - зазначив Зеленський.