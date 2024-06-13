Події

23:19 13.06.2024

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

1 хв читати
Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

Президент США Джо Байден заявив про домовленість "Великої сімки" спільно протидіяти поставкам із низки країн, зокрема Китаю, комплектуючих для військової сфери РФ.

"Сьогодні на засіданні "Великої сімки" ми також говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китай, які надають РФ матеріали для військової машини", - повідомив Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

"Ми домовилися надалі спільно протидіяти цьому", - поінформував президент США.

Теги: #поставки #україна #g7_summit #протидія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:22 14.06.2024
Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

00:15 14.06.2024
Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

00:08 14.06.2024
На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

23:33 13.06.2024
Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

23:29 13.06.2024
Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

23:08 13.06.2024
Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України та покладає зобов'язання щодо просування реформ - Байден

Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України та покладає зобов'язання щодо просування реформ - Байден

23:01 13.06.2024
Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

22:57 13.06.2024
Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

22:44 13.06.2024
Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

22:38 13.06.2024
США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

Наша безпекова угода зі США - міст до членства України в НАТО - Зеленський

ОСТАННЄ

Байден: Узгодження плану з розблокування доходів від заморожених активів РФ - нагадування Путіну, що ми не відступаємо

Наша безпекова угода зі США - міст до членства України в НАТО - Зеленський

США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

Україна підписала з Данією меморандум стосовно закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, скоро буде перший контракт - Умєров

Умєров закликав сусідні країни розглянути питання закриття неба над прикордонними областями України і просить партнерів подумати про підготовку бригад ЗС України

Зеленський і Байден підписали двосторонню 10-річну угоду у безпековій сфері

Унаслідок ударів ворожих FPV-дронів по Куп'янську поранено мирного жителя

Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

Рух на "синій" лінії київського метро відновлено після інциденту з падінням пасажирки під поїзд - КМДА

Шольц назвав "історичним кроком" угоду щодо використання доходів від заморожених активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА