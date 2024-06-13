Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Санкції США на енергетичні проєкти РФ, які ще не введено в експлуатацію, руйнують плани Володимира Путіна на доходи від цих проєктів, зазначає президент США Джо Байден.

"Учора держказначейство США дало чітко зрозуміти: будь-який банк будь-де у світі, компанії чи окремі особи несуть ризик санкцій щодо себе, якщо вони співпрацюють у РФ. Ми додали близько 300 нових санкцій проти осіб і компаній. До них входять ключові складові фінсектору, особи або установи, які постачають РФ критичні для військового виробництва елементи - мікроелектроніка, машинобудування", - сказав Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

Президент США повідомив: "Ми наклали санкції на енергетичні проєкти РФ у сфері нафти й газу, які будуються або не введені в експлуатацію остаточно".

При цьому Байден додав, що Путін розраховує на доходи від цих проєктів. "Наші санкції руйнують його плани", - заявив він.