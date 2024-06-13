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22:08 13.06.2024

Умєров закликав сусідні країни розглянути питання закриття неба над прикордонними областями України і просить партнерів подумати про підготовку бригад ЗС України

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Умєров закликав сусідні країни розглянути питання закриття неба над прикордонними областями України і просить партнерів подумати про підготовку бригад ЗС України

Міністр оборони України Рустем Умєров на 23-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн) закликав сусідні країни розглянути питання закриття неба над прикордонними областями, а також просив партнерів подумати про можливість підготовки бригад ЗСУ, як це запропонувала Франція.

"Щодо "Рамштайна". Три головні питання, які обговорювали: ППО. Я детально розповів, як Росія знищує нашу енергетичну інфраструктуру, продовжує терор цивільного населення КАБами, і закликав партнерів надати нам більше ППО і ракет до них. Дякую Німеччині та Італії, що уже передають нам нові системи. Також закликав наші сусідні країни розглянути питання закриття неба над прикордонними областями, щоб вони опрацювали", - сказав Умєров на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Другим питанням на засіданні у форматі "Рамштайн", за словами міністра, було оснащення українських бойових бригад.

"Подякував Франції за готовність повністю підготувати одну бригаду. Закликав країни також розглянути таку можливість. Наші воїни потребують озброєння і техніки на полі бою", - заявив Умєров.

Крім того, він поінформував, що сьогодні було підписано лист про наміри щодо бронетанкової коаліції для України.

"Дякую Польщі, Німеччині та Італії за лідерство в цій коаліції. Загалом до коаліції приєдналися 13 країн. Формат коаліції допомагає партнерам більш ефективно надавати допомогу Україні. І результат роботи цієї коаліції відчують наші воїни на передовій, які отримують ці західні танки та бойові машини", - зазначив очільник відомства.

Третім питанням на засіданні стала тема залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, додав Умєров.

 

 

Теги: #умєров #рамштайн

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