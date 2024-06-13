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21:42 13.06.2024

Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

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Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту G7 в Італії.

"Ми зробимо все необхідне, щоб покласти край незаконній війні Путіна. Саме тому Україна вітає зобов’язання Великої Британії продовжувати підтримувати армію, економіку та народ України. У дедалі більш нестабільному світі Британія та Україна єдині в прагненні забезпечити безпечне майбутнє для наших народів", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #британія #зеленський #g7

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