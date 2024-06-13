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20:37 13.06.2024

Рада ЄС вітає рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року

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Рада ЄС вітає рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року
Фото: elements.envato.com

Рада ЄС вітає пропозицію Європейської комісії продовжити тимчасовий захист для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни Росії, до 4 березня 2026 року.

Офіційно рішення буде ухвалено після того, як буде проведено юридичне вичитування документа і його переклад усіма мовами ЄС, повідомляє в четвер пресслужба Ради ЄС.

Коментуючи цю позицію, державний секретар Бельгії, яка головує в ЄС, з питань притулку та міграції Ніколь де Мур сказала: "Поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна. Міністри сьогодні продемонстрували нову солідарність і вирішили, що вони продовжать пропонувати захист українському народу в ЄС".

З пропозицією продовжити дію механізму тимчасового захисту виступила Європейська комісія у вівторок, 11 червня.

Як відомо, механізм тимчасового захисту було запущено 4 березня 2022 року, за кілька днів після того, як російські збройні сили розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, і діятиме до 4 березня 2025 року. Пропозиція про подальше продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року відбувається на тлі нестабільної ситуації в Україні.

Продовження не змінює рішення від березня 2022 року про категорії осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Тимчасовий захист - це надзвичайний механізм ЄС, який активується за виняткових обставин, пов'язаних із масовим припливом біженців. Директива ЄС про тимчасовий захист була ухвалена у 2001 році після широкомасштабного переміщення населення через збройний конфлікт на Західних Балканах, зокрема з Боснії і Герцеговини та Косово. Вперше механізм було ініційовано у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

 

 

Теги: #захист #біженці #єс

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