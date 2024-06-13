Зеленський і Кісіда підписали угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на полях саміту "Великої сімки" в Італії підписали двосторонню угоду про підтримку України та співробітництво між Україною і урядом Японії, яка діятиме 10 років і передбачатиме надання Україні $4,5 млрд і передання нелетального обладнання.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, це перша безпекова угода, укладена Україною на виконання Спільної декларації G7 не з країною-членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Зазначається, що для Японії такий тип угоди та рівень підтримки - безпрецедентні.

Документ, зокрема, фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та реконструкції.

"Цього року Японія надасть нашій державі $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад $12 млрд", - повідомляється на сайті Офісу президента України.

Так, документ передбачає передання Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія, як стверджується, забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Зазначається, що Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Японія також і далі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

З повним текстом угоди можна ознайомитися на сайті Офісу президента.