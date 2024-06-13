Події

18:16 13.06.2024

Екснардепу Корнацькому повідомлено про підозру в незаконній компенсації майже 1 млн грн за житло

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Народному депутату України VIII скликання (2014-2019 рр.) Аркадію Корнацькому повідомлено про підозру в незаконному отриманні 914 тис. грн компенсації за житло.

"Особа у 2014-2019 роках незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за зазначений період незаконно отримав 914 тис. грн", - повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, не зазначаючи прізвища колишнього парламентаря.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Корнацького, який, будучи безпартійним, балотувався до парламенту від партії "Блок Петра Порошенка" в мажоритарному окрузі №132 (центр - місто Первомайськ Миколаївської області) та входив до складу однойменної фракції. Після своєї каденції балотувався на посаду президента України.

За даними САП, підозру йому висунуто в четвер за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Теги: #корнацький #підозра

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