В Італії відбувається зустріч лідерів G7 за участю Зеленського

В Італії, на курорті Борго-Егнація, відбувається зустріч лідерів "Великої сімки" спільно з головами Європейської комісії, Європейського парламенту та за участю президента України Володимира Зеленського.

"Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру. Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя. Кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги. Дякую всім нашим партнерам!" - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Раніше глава держави анонсував, що на полях саміту G7 підпише двосторонні угоди про безпекову співпрацю зі США та Японією. Також президент України анонсував серію двосторонніх зустрічей із лідерами "Великої сімки", Єврокомісії, Європарламенту та МВФ.

Саміт в Італії триватиме з 13 до 15 червня.