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17:39 13.06.2024

Ситуація на Харківщині стабілізувалася, українці ефективно зміцнюють оборонні лінії - генерал Браун

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Ситуація на Харківщині стабілізувалася, українці ефективно зміцнюють оборонні лінії - генерал Браун

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області після наступу РФ.

"Щодо Харкова. Я сказав би, що наразі ситуація дещо більш стабілізована, ніж в останні декілька тижнів. І одна з речей, на якій українці зосередилися в останні декілька місяців і до 2024 року, - це зміцнення своїх оборонних ліній", - заявив Браун на спільній із міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ пресконференції за результатами 23 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

За словами Брауна, українські сили "досить ефективно будують оборонні лінії", що допомогло в стабілізації ситуації.

Однак, як наголосив генерал, одна з проблем полягає в тому, що, "коли росіяни просуваються до Харкова, це відволікає увагу і можливості українців від інших областей, і вони ще більше розпорошують свою оборону".

"Але ми бачили, що українці дуже добре тримають оборону, і я думаю, що ми зможемо побачити це далі і в районі Харкова", - додав Браун.

Теги: #браун #харківська_область #ситуація

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