Окупанти обстріляли Велетенське, виникли пожежі, поранений місцевий житель - Херсонська ОВА
Російські війська піддали масованому артилерійському обстрілу с. Велетенське в Херсонській області, внаслідок чого виникли пожежі, відомо про одного пораненого, повідомила обласна військова адміністрація.
"Російські війська вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади. Зафіксовано більше ніж десяток "прильотів". Через обстріли у селі виникли пожежі", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в четвер.
Повідомляється, що наразі відомо про пораненого місцевого жителя. Йому на місці надали медичну допомогу.