Окупанти обстріляли Велетенське, виникли пожежі, поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Російські війська піддали масованому артилерійському обстрілу с. Велетенське в Херсонській області, внаслідок чого виникли пожежі, відомо про одного пораненого, повідомила обласна військова адміністрація.

"Російські війська вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади. Зафіксовано більше ніж десяток "прильотів". Через обстріли у селі виникли пожежі", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в четвер.

Повідомляється, що наразі відомо про пораненого місцевого жителя. Йому на місці надали медичну допомогу.