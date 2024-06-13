На конференції з відновлення в Берліні укладено понад 100 угод оціночною вартістю майже 16 млрд євро - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на Конференції з відновлення України в Берліні (Німеччина) укладено понад 100 міжнародних угод оціночною вартістю майже 16 млрд євро.

"У Берліні завершилася третя Конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено понад 100 міжнародних угод. Це проєкти в енергетиці, оборонній промисловості, відновленні соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, майже 16 млрд євро", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

У сфері енергетики: США нададуть $824 млн на підтримку енергетичної інфраструктури України; укладено угоду з Німеччиною на 30 млн євро для підвищення надійності енергетичної системи; Світовий банк надасть додатковий грант у розмірі $47 млн, який буде спрямовано на закупівлю теплового обладнання для Харкова; Європейський Союз надасть додаткові 1 тис. генераторів, а також сонячні батареї; підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, впровадження енергоефективних технологій, розвитку розумних мереж і відновлення гідроелектростанцій.

Що стосується сфери фінансів та економіки: до кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро бюджетного фінансування від ЄС; США разом з Україною опрацьовують виділення $7,8 млрд бюджетної підтримки, а також 1,5 млрд дол. для економічного відновлення; укладено з ЄС перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility; започатковано Альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України, що передбачає зобов'язання з підтримки нашого малого та середнього бізнесу на понад 7 млрд євро; розпочато ініціативу з перекваліфікації Skills Alliance з бюджетом 700 млн євро на три роки; американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на $350 млн; Україна отримає грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $230 млн для вдосконалення морського та залізничного сполучення.

Прем'єр наголосив, що окрім енергетики, фінансів та економіки, Україна також має багато інших домовленостей та проєктів: на відновлення та розвиток охорони здоров'я виділено понад 185 млн євро; укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро; укладено Угоду з Європейським інвестиційним банком на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відновлення критичної інфраструктури.