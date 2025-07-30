Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 липня, погодив основні принципи угод із США щодо зброї.

"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.

"Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, все питання – у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати", - додав Зеленський.За словами президента, зараз готуються нові розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях, їхня мета – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.

