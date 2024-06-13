Кабмін України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харкова і Харківської області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість і підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 млрд грн. Уряд сьогодні виділяє для Харкова і Харківщини додаткові 2,5 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення енергосистеми регіону та міста, встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень і газових генераторів.