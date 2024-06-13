Події

13:39 13.06.2024

Кабмін України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

1 хв читати
Кабмін України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харкова і Харківської області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість і підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 млрд грн. Уряд сьогодні виділяє для Харкова і Харківщини додаткові 2,5 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення енергосистеми регіону та міста, встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень і газових генераторів.

Теги: #енергосистема #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 13.06.2024
З моменту виділення США Україні підтримки на $61 млрд передано тисячі снарядів й обладнання для оборони Харківщини - Остін

З моменту виділення США Україні підтримки на $61 млрд передано тисячі снарядів й обладнання для оборони Харківщини - Остін

08:49 13.06.2024
У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

07:09 13.06.2024
Екіпаж ЗРК "Оса" знищив ворожий дрон-розвідник у Харківській області

Екіпаж ЗРК "Оса" знищив ворожий дрон-розвідник у Харківській області

20:39 12.06.2024
Окупанти вдарили по Старому Салтову, постраждали три людини

Окупанти вдарили по Старому Салтову, постраждали три людини

12:36 12.06.2024
Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

12:21 12.06.2024
Окупанти обстріляли пожежну частину в Липцях поблизу Харкова, відновлену після деокупації - ДСНС

Окупанти обстріляли пожежну частину в Липцях поблизу Харкова, відновлену після деокупації - ДСНС

08:43 12.06.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

17:39 11.06.2024
У Харківській області затримано місцевого жителя, який став сільським старостою при окупантах

У Харківській області затримано місцевого жителя, який став сільським старостою при окупантах

09:23 11.06.2024
На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

22:29 10.06.2024
На Харківщині потонула восьмирічна дитина - ДСНС

На Харківщині потонула восьмирічна дитина - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає $50 млрд із відсотків із заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини

Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії

Більшість українців вважає, що метою РФ у війні є знищення української нації, - опитування КМІС

ОСТАННЄ

JYSK відкрив магазини в Одесі та Полтаві

Україна отримає $50 млрд із відсотків із заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини

Лондон запровадив санкції щодо 42 російських і пов'язаних із РФ фізосіб і структур, компаній із Китаю та ОАЕ

Генпрокурор: Розслідуємо 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, розуміємо, що таких фактів більше

Окупанти обстріляли Велетенське, виникли пожежі, поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Умєров і глава Пентагону в Брюсселі обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Кабмін України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі

Надаючи Україні три системи Patriot, Німеччина передає чверть своїх можливостей - Пісторіус

Генштаб ЗСУ: На курахівському напрямку відбито чотири штурми ворога, сім боїв тривають

Кабмін скасував необхідність проходження ВЛК у разі бронювання та відстрочки від призову для низки посадових осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА