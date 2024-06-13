Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

США та інші члени Контактної групи з питань оборони України загалом зобов'язалися виділити вже понад $98 млрд на допомогу у сфері безпеки українському народу з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"Я пишаюся тим, що з лютого 2022 року ця Контактна група виділила Україні понад $98 млрд у вигляді безпекової допомоги. І ця коаліція продовжує знаходити інноваційні та стійкі шляхи для збільшення критично важливого потенціалу для задоволення найнагальніших потреб України", - сказав він, відкриваючи 23-є засідання у форматі "Рамштайн".

Окремо він подякував Швеції за нещодавнє оголошення найбільшого пакету військової допомоги на суму близько $1,2 млрд, Бельгії, яка зобов'язалася поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, а також ще $1 млрд військової допомоги цього року. Остін нагадав про зобов'язання Іспанії передати Україні зенітні ракети.

"Ми маємо продовжувати знаходити нові рішення, особливо для проблем ППО України, і ми і далі підтримуватимемо довгострокову безпеку України", - сказав міністр.

Крім того, Остін відзначив роботу capability coalitions у рамках контактної групи зі зміцнення та модернізації її збройних сил на довгострокову перспективу.

"Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішні новини від коаліції з безпілотних літальних апаратів. Коаліція безпілотників працює над тим, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії сьогодні й стримувати її завтра", - наголосив він.