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12:15 13.06.2024

Український Червоний Хрест, Львівська міськрада та уряд Литви відновлять реабілітаційний центр у Брюховичах

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Український Червоний Хрест, Львівська міськрада та уряд Литви відновлять реабілітаційний центр у Брюховичах

Український Червоний Хрест, Львівська міська рада та уряд Литви відновлять реабілітаційний центр у Брюховичах (Львівська область).

"У Берліні під час Міжнародної конференції з питань відновлення України… підписано меморандум, яким передбачено відновлення реабілітаційного центру у смт Брюховичі Львівської області", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці.

Меморандум підписали генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, міський голова Львова Андрій Садовий, представниця уряду Литви Лідія Касубейне та генеральний директор КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" Олег Самчук.

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Партнери домовилися виконати реконструкцію та ремонт будівель реабілітаційного центру, збудувати нові споруди та упорядкувати територію для реабілітації, обладнати центр необхідними медичними меблями та апаратурою.

 

Український Червоний Хрест від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну розпочав відновлення реабілітаційних центрів. За підтримки партнерів уже проведено реконструкцію 7-поверхового корпусу реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN) у Львові та відновлено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в Лютіжі Київської області.

 

Теги: #доценко #брюховичі #український_червоний_хрест #львівська_міськрада #реабілітаційний_центр #меморандум #тчху

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