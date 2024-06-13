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13:17 13.06.2024

З моменту виділення США Україні підтримки на $61 млрд передано тисячі снарядів й обладнання для оборони Харківщини - Остін

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З моменту виділення США Україні підтримки на $61 млрд передано тисячі снарядів й обладнання для оборони Харківщини - Остін

Міністр оборони США Ллойд Дж. ІІІ Остін заявив, що з моменту виділення США Україні пакету допомоги на $61 млрд було передано для оборони Харківської області тисячі снарядів, а також міни, устаткування і підтримка ППО.

"Відтоді як було підписано закон, США вже доставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні GMLRS і протитанкових знарядь, а також додаткових можливостей ППО, щоб допомогти Україні відбити російські війська поблизу Харкова", - сказав Остін, відкриваючи 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Він нагадав, що президент Джозеф Байден нещодавно оголосив про новий пакет допомоги, який надасть Україні більше перехоплювачів ППО, бронетехніки, протитанкової зброї, артилерійських систем і боєприпасів.

Остін наголосив, що Кремль продовжує посилювати обстріли українських міст і мирних жителів, зокрема в Харкові, і "Україні терміново потрібно більше засобів ППО для захисту свого неба".

"Українські війська відбивають новий наступ Росії на Харківщині й тримають оборону на лініях фронту на сході та півдні України", - сказав він.

Глава Пентагону також заявив, що захисники України завдали російським загарбникам "величезних втрат".

"З моменту повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року щонайменше 350 тис. російських військовослужбовців було вбито або поранено. Українські війська потопили, знищили або пошкодили 24 російські засоби в Чорному морі", - зазначив він.

За його словами, з вересня минулого року, якраз перед тим, як Кремль розпочав свій новий наступ, Росія втратила понад 2600 бойових машин на лінії фронту в Україні.

Теги: #допомога #харківська_область #сша

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