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12:41 13.06.2024

Київ збільшить підтримку Сил оборони ще на 1 млрд грн - Кличко

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Київ збільшить підтримку Сил оборони ще на 1 млрд грн - Кличко

Київська міськрада на засіданні в четвер, 13 червня, збільшить фінансування програм, пов'язаних із підтримкою Сил оборони та безпеки, ще на 1 млрд грн, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Із них 800 млн - за міською програмою "Захисник Києва", решта - на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що у 2024 році на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 млрд грн. Тобто вже загалом 7,5 млрд.

"Залучаємо також і благодійну допомогу - дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передаємо все на фронт. Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам", - наголосив мер.

Теги: #київ #підтримка #захисники

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