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11:21 13.06.2024

На ранок четверга в Україні знеструмлені через негоду 173 населених пункти - Міненерго

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На ранок четверга в Україні знеструмлені через негоду 173 населених пункти - Міненерго

Станом на 8:00 13 червня в Україні залишалися знеструмленими через негоду 173 населені пункти.

"Зокрема, 66 - у Чернігівській області, 57 - у Київській, 38 - у Сумській, 9 - у Запорізькій, 2 - у Донецькій, 1 - у Дніпропетровській. Тривають відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

За інформацією відомства, 12 червня в Києві під час негоди були знеструмлені 414 установ і 335 житлових будинків. Усі їх заживлено.

Крім того, у Чернігівській області відключилася повітряна лінія обленерго, через що була знеструмлена підстанція й підключені до неї побутові та промислові споживачі. Усіх споживачів також заживили.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 13 червня застосування графіків погодинних відключень попередньо планується з 20:00 до 22:00.

Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

12 червня через мережеві обмеження, спричинені наслідками попередніх російських атак, для дотримання безпечної роботи енергосистеми в денні години оператор системи передачі зменшував виробництво електроенергії з ВДЕ в західному та південно-західному регіонах.

За даними Міненерго, імпорт електроенергії на поточну добу прогнозується на рівні 27 671 МВт-год. Експорту немає.

Теги: #знеструмлення #негода

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