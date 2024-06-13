МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог

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Міністерство освіти і науки України оприлюднило додаткові рекомендації щодо заощадження електроенергії, дозволивши використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог.

"МОН оприлюднило рекомендації для закладів освіти щодо заощадження електроенергії: йдеться про обмеження використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення. Такі вимушені заходи закладено в розпорядженні КМУ. Водночас у пріоритеті - безпека учасників освітнього процесу, зокрема з урахуванням особливостей його проведення", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Згідно з додатковими рекомендаціями, під час підготовки та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) та інших масових екзаменаційних і тестових випробувань у приміщеннях зі значними скупченнями людей (зокрема, вступників) встановлено винятки щодо обмеження використання кондиціонерів.

Також безперебійна робота кондиціонерів і вентиляційного обладнання є обов'язковою в укриттях навчальних закладів, де перебувають діти, студенти, персонал і цивільні особи під час повітряних тривог.

"Важливо відповідально ставитися до енергозбереження, разом з тим гарантувати безпеку та належні умови для здобувачів освіти в межах наявних ресурсів і можливостей енергосистеми", - підсумували в міністерстві.

Як повідомлялося, раніше Міносвіти доручило закладам освіти виконати розпорядження уряду про заощадження електроенергії. Зокрема, рекомендовано до 31 грудня 2024 року забезпечити економію електричної енергії в приміщеннях шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.