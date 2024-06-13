Події

09:55 13.06.2024

МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог

1 хв читати
МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог
Фото: Pixabay

Міністерство освіти і науки України оприлюднило додаткові рекомендації щодо заощадження електроенергії, дозволивши використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог.

"МОН оприлюднило рекомендації для закладів освіти щодо заощадження електроенергії: йдеться про обмеження використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення. Такі вимушені заходи закладено в розпорядженні КМУ. Водночас у пріоритеті - безпека учасників освітнього процесу, зокрема з урахуванням особливостей його проведення", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Згідно з додатковими рекомендаціями, під час підготовки та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) та інших масових екзаменаційних і тестових випробувань у приміщеннях зі значними скупченнями людей (зокрема, вступників) встановлено винятки щодо обмеження використання кондиціонерів.

Також безперебійна робота кондиціонерів і вентиляційного обладнання є обов'язковою в укриттях навчальних закладів, де перебувають діти, студенти, персонал і цивільні особи під час повітряних тривог.

"Важливо відповідально ставитися до енергозбереження, разом з тим гарантувати безпеку та належні умови для здобувачів освіти в межах наявних ресурсів і можливостей енергосистеми", - підсумували в міністерстві.

Як повідомлялося, раніше Міносвіти доручило закладам освіти виконати розпорядження уряду про заощадження електроенергії. Зокрема, рекомендовано до 31 грудня 2024 року забезпечити економію електричної енергії в приміщеннях шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Теги: #нмт #кондиціонер #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 05.06.2024
Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

19:16 29.05.2024
Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

11:16 25.05.2024
Міносвіти роз'яснило алгоритм дій, якщо під час НМТ почнеться повітряна тривога

Міносвіти роз'яснило алгоритм дій, якщо під час НМТ почнеться повітряна тривога

10:14 10.05.2024
Додатковий період реєстрації для участі в НМТ триватиме 10-15 травня

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ триватиме 10-15 травня

13:20 18.04.2024
Останній дзвоник у школах Києва пролунає 31 травня

Останній дзвоник у школах Києва пролунає 31 травня

12:16 12.04.2024
Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

13:12 10.04.2024
Основний період реєстрації для участі в НМТ-2024 завершується 11 квітня

Основний період реєстрації для участі в НМТ-2024 завершується 11 квітня

10:56 27.03.2024
У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

16:12 24.01.2024
Мінцифри, МОН і Фонд Олени Зеленської створюють коаліцію девайсів для постачання 50 тис. гаджетів українським школам

Мінцифри, МОН і Фонд Олени Зеленської створюють коаліцію девайсів для постачання 50 тис. гаджетів українським школам

20:53 08.01.2024
Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на покровському напрямку, там наразі тривають 12 боїв

Через негоду в Україні на вечір середи без світла понад 81 тис. абонентів у 360 населених пунктах - Міненерго

Клименко: Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 8, щонайменше 21 людина постраждала, ще четверо зникли безвісти

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи, ще 20 людей поранені - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

На створення в Києві центру протезування залучили EUR500 тис. - Кличко

Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено, 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими

ISW: Захід російських військових кораблів до порту Гавани свідчить про прагнення РФ примусити Захід до самостримування

У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші постраждало двоє дітей

Саміт G7 стартує в Італії

У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

Окупанти за добу втратили 980 осіб

Ворог за добу 404 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА