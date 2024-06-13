Окупанти за добу втратили 980 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 17 танків, 21 бронемашину, 34 артсистеми, 33 БПЛА, а також 62 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 522810 (+980) осіб, танків - 7928 (+17) од, бойових броньованих машин - 15208 (+21) од, артилерійських систем - 13770 (+34) од, РСЗВ - 1099 (+0) од, засоби ППО - 846 (+2) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11075 (+33), крилаті ракети - 2285 (+5), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18794 (+58) од, спеціальна техніка - 2294 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.