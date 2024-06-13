Окупанти в середу ввечері вдарили по Покровській громаді, без втрат

Російські війська в середу ввечері вдарили по Покровській громаді, без втрат, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері агресор ударив по Покровській громаді Нікопольського району", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, по одному з місцевих сіл ворог випустив близько півдесятка артилерійських снарядів.

Лисак зазначив, що обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Ніч в області була тихою. Без прильотів", - додав він.