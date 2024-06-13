G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

Лідери країн G7 досягли угоди про виділення $50 млрд для України шляхом використання доходів від заморожених російських активів до кінця 2024 року, повідомляє агентство AFP.

"Лідери G7 домовилися розблокувати Україні 50 мільярдів доларів до кінця 2024 року", - сказано в соцмережі Х агентства ввечері в середу.

Як повідомляє агентство з посиланням на Єлисейський палац, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

"Існує домовленість. Як завжди у G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", - сказав представник Єлисейського палацу.

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалено на саміті "Групи семи" 13-14 червня, після чого країни мають визначити технічні аспекти його реалізації.