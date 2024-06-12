Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

Блокування руху вантажних транспортних засобів на польсько-українському кордоні наразі не здійснюється, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"І виїзд із України, і в'їзд вантажних транспортних засобів здійснюється на всіх ділянках кордону інтенсивно, залежно від пропускної спроможності всіх пунктів пропуску. Зокрема, й на кордоні з Польщею", - сказав він на брифінгу в середу.

За словами Демченка, значних черг на в'їзд в Україну наразі немає, а для виїзду з країни, як і раніше, діє "єЧерга", де також великого потоку зареєстрованих, порівняно з початком року, не спостерігається.