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19:12 12.06.2024

Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

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Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

Блокування руху вантажних транспортних засобів на польсько-українському кордоні наразі не здійснюється, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"І виїзд із України, і в'їзд вантажних транспортних засобів здійснюється на всіх ділянках кордону інтенсивно, залежно від пропускної спроможності всіх пунктів пропуску. Зокрема, й на кордоні з Польщею", - сказав він на брифінгу в середу.

За словами Демченка, значних черг на в'їзд в Україну наразі немає, а для виїзду з країни, як і раніше, діє "єЧерга", де також великого потоку зареєстрованих, порівняно з початком року, не спостерігається.

 

Теги: #польща #черги #кордон #вантажівки

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