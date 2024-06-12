Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю з 13 червня

Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю з четверга, розпорядження про це підписав глава МВС країни, повідомила в середу пресслужба польського міністерства.

"Сьогодні, 12 червня, міністр внутрішніх справ і адміністрації підписав розпорядження про запровадження тимчасової заборони на перебування на певній ділянці в прикордонній зоні, прилеглій до державного кордону з Республікою Білорусь... Постанова набуває чинності в четвер, 13 червня", - ідеться в повідомленні.

Постанова запроваджує тимчасову заборону на перебування сторонніх осіб на визначеній ділянці прикордонної зони строком на 90 днів із дня набрання постановою чинності. Відповідно до положень постанови, охоплюватиметься ділянка польсько-білоруського кордону завдовжки 60,67 км, розташована в межах зони відповідальності прикордонних постів у Наревці, Біловезі, Дубичі-Церкевні та Черемсі.

Повідомляється, що на ділянці протяжністю близько 44 км ширина буферної зони становитиме 200 м, "однак на ділянці завдовжки 16 км, розташованій на заповідній території, вона буде ширшою і становитиме приблизно 2 км".

"Ухвалене рішення - шляхом обмеження присутності сторонніх у зоні офіційних операцій - спрямоване на забезпечення безпеки як цивільних осіб, так і працівників поліції, прикордонників і солдатів, а також обмеження діяльності груп контрабандистів, що сприяють нелегальній міграції", - наголосили в МВС Польщі.

Раніше Прикордонна варта і Міноборони Польщі повідомили про смерть у Військово-медичному інституті у Варшаві солдата 1 бронетанкової бригади, який дістав 28 травня ножового поранення від нелегального мігранта на польсько-білоруському кордоні.

5 червня повідомлялося, що Польща розмістила на кордоні з Білоруссю додаткові сили поліції та водомети. Головне управління польської поліції повідомляло, що збільшення присутності поліції на польсько-білоруському кордоні "пов'язане зі збільшенням кількості нападів мігрантів на прикордонників і солдатів, які несуть службу в прикордонній зоні".