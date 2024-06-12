Події

15:25 12.06.2024

Дощі в Києві йтимуть до кінця дня, кількість опадів майже втричі перевищила добову норму

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Дощі в Києві йтимуть до кінця дня, кількість опадів майже втричі перевищила добову норму

У Києві тривають зливи, кількість опадів уже майже втричі перевищила норму, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в середу.

Із посиланням на Укргідрометцентр повідомляється, що сильний дощ триватиме до кінця поточної доби.

"Значна інтенсивність опадів за короткий період спричинила підтоплення в окремих районах. Муніципальні служби в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків підтоплень. Утім, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. В окремих районах через негоду затримується рух громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

За даними міськадміністрації, підрозділи "Київської служби порятунку" та "Київзеленбуду" ліквідовують наслідки негоди, зокрема, прибирають повалені дерева.

Теги: #київ #негода

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