Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

Україна розраховує на компромісне рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт своїх озброєння і військової техніки, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером у середу в Берні.

"У контексті оборонної допомоги зазначив, що Україна розраховує, що Швейцарія напрацює компромісне рішення щодо послаблення чинних обмежень на реекспорт озброєнь і військової техніки швейцарського виробництва", - написав Стефанчук у фейсбуці.

За словами Стефанчука, вони також обговорили розвиток співпраці в галузі гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Швейцарії 11-12 червня.