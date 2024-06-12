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13:39 12.06.2024

Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

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Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

Україна розраховує на компромісне рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт своїх озброєння і військової техніки, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером у середу в Берні.

"У контексті оборонної допомоги зазначив, що Україна розраховує, що Швейцарія напрацює компромісне рішення щодо послаблення чинних обмежень на реекспорт озброєнь і військової техніки швейцарського виробництва", - написав Стефанчук у фейсбуці.

За словами Стефанчука, вони також обговорили розвиток співпраці в галузі гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Швейцарії 11-12 червня.

Теги: #стефанчук #швейцарія

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