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12:38 12.06.2024

Справу щодо завдання "Укрзалізниці" збитків на понад 206 млн грн скеровано до суду - САП

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Справу щодо завдання "Укрзалізниці" збитків на понад 206 млн грн скеровано до суду - САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерував до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Укрзалізниця" (УЗ) і власника компанії постачальника, які завдали "Укрзалізниці" збитків більше ніж на 206 млн грн.

"У межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям", - повідомляють у телеграм-каналі САП у середу.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених власним менеджментом дій і відшкодувала УЗ 68,16 млн грн.

У повідомленні також зазначається, що матеріали інших учасників злочинної схеми виділено в окремі провадження, досудові розслідування тривають.

Теги: #уз #сап

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