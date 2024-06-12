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03:04 12.06.2024

Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

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Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація на 21:00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигінська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, по Краснопільській громаді ворог бив із міномета (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів). Також ворог вдарив з міномета (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи) по Великописарівській громаді.

У Миропільській громаді було зафіксовано обстріл із ЗПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).

Атакам безпілотників зазнали Шалигінська (3 вибухи) та Білопільська (1 вибух) громади.

Під мінометними обстрілами знаходилися Новослобідська (4 хв.) та Хотинська (3 хв.) громади.

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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