Нідерланди виділили 60 млн євро на створення безпілотних апаратів в Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у вівторок увечері оголосила про виділення 60 млн євро на створення наступальних безпілотників для України, у цю суму входять морські безпілотники та так звані безпілотники "з виглядом від першої особи" (FPV-дрони), повідомляє Міністерство оборони Нідерландів

Кайса Оллонгрен, у рамках дводенного візиту в Україну, зустрілася в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умеровим, з якими обговорила військову підтримку Нідерландів, обмін технологічними знаннями та їх застосування на передовій, а також майбутній Глобальний саміт світу. Дорогою до Львова міністр відвідала місце, де внаслідок російських атак було зруйновано найважливішу енергетичну інфраструктуру. У Львові Оллонгрен відвідала низку оборонних підприємств, центр реабілітації поранених Superhumans та провела зустріч із міністром стратегічних галузей України Олександром Камишиним.

У рамках оголошеного пакету допомоги у розмірі 60 млн євро Нідерланди виділяють 20 млн євро на закупівлю безпілотників First Person View через міжнародну коаліцію безпілотних літальних апаратів, створену раніше цього року, 17,5 млн євро призначені для закупівлі морських безпілотних надводних кораблів. Україна може виробляти цей тип безпілотників у країні, тому Нідерланди також заохочують місцевий бізнес цим фінансовим внеском.

"Ці високотехнологічні інновації важливі і для Нідерландів. Для взаємної співпраці у промисловості та як уроки для наших власних збройних сил", - сказав міністр Оллонгрен.

Решта нової військової допомоги призначена для двосторонніх поставок безпілотників різних типів, що взаємовигідно для обох сторін.

Міністр стратегічних галузей України Олександр Камишиним прокоментував зустріч із Кайсою Оллонгрен та новий пакет допомоги на 60 млн євро від Нідерландів.

"З цієї суми 20 млн євро підуть на купівлю FPV-дронів у рамках міжнародної дронової коаліції, 22,5 млн євро на нідерландські безпілотники, а ще 17,5 млн євро — на морські дрони українського виробництва", - повідомив міністр в Telegram.

Також Камишин повідомив про домовленість із Оллонгрен про проведення восени двостороннього форуму оборонних індустрій.

"Нідерланди вже третя країна, після Данії та Канади, яка приєдналася до нашої ініціативи зброї, виділивши кошти на закупівлю озброєння для українських сил оборони всередині нашої країни", - підкреслив міністр.