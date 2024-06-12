ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ

Фото: Lifecell

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку (СБ) після завершення операції з купівлі французької NJJ українських активів Turkcell виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля" lifecell".

"На полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024) у Берліні ми досягли стратегічних домовленостей з EBRD та IFC щодо фінансування проектів об'єднаної компанії Датагруп, Воля та Lifecell на суму до $435 млн", - написав CEO "Датагруп-Воля" ” Михайло Шелемба у Фейсбук у вівторок увечері.

За його словами, кошти буде виділено після завершення угоди про купівлю та об'єднання компаній. Вони будуть спрямовані на підтримку конвергенції фіксованого мобільного зв'язку (FMC), збільшення інвестицій в об'єднану мережу компаній, а також придбання ліцензій та обладнання, необхідних для розширення фіксованої та мобільної інфраструктури.

"Я дякую EBRD та IFC за підтримку України та українського бізнесу в цей складний військовий період. І вкотре дякую за віру в українців та потенціал нашого розвитку NJJ Holding та особисто (його власника – ІФ-У) Ксав'є Ньєля", - написав Шелемба .

Він зазначив, що вихід на український телеком-ринок глобального західного стратегічного оператора та фінансування об'єднаної компанії міжнародними структурами має позитивно вплинути на економіку України: призведе до прискорення майбутнього зростання, підвищить стійкість у складних військових умовах та сприятиме подоланню в країні цифрового розриву.

Раніше повідомлялося, що АМКУ на засіданні 7 березня дозволив DVL Telecom, "дочці" NJJ, придбати контроль над компанією Datagroup Holding Limited ("Датагруп-Воля"). У той же час комітет повідомив про виявлення підстав для заборони на придбання DVL Telecom контролю над підконтрольною Turkcell групою "Лайфсел", а у квітні запросив додаткову інформацію. Turkcell прогнозує, що угоду з NJJ буде закрито до кінця 2024 року.