Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ: Відсутність "єдиного шахеда" в Україні - це прекрасно

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський відзначає здорову конкуренцію в розмаїтті виробників безпілотних літальних апаратів в Україні, проте допускає уніфікацію дронів у перспективі.

"Кількість виробників - це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще", - сказав Сухаревський на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.

За даними Міноборони, зазначив командувач, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників.

"Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - висловив переконання Сухаревський.

За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника. "Будь-яка уніфікація... у майбутньому", - резюмував Сухаревський.