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17:56 11.06.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 вівторка, 11 червня, на лінії фронту відбулося 69 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільша активність ворога наразі на покровському та куп'янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, на куп'янському напрямку кількість ворожих атак збільшилася до чотирьох, з них дві, в районах Піщаного та Берестового, тривають.

Наразі три спроби російських окупантів просунутися вперед стримують українські підрозділи на лиманському напрямку. Бої тривають у двох локаціях біля Греківки та в районі Тернів. Загальна кількість штурмових дій ворога на цьому напрямку від початку доби - 14.

На сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян не змінилася. Окупанти застосовують авіацію. Район Білогорівки бомбили шістьма КАБами, а по Роздолівці били некерованими авіаракетами.

На краматорському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки противника. Тривають три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр і Кліщіївка. Загальна кількість ворожих штурмів на напрямку зросла до дев'яти.

На покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Калинової. Йдеться вже про 18 різних атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

Крім того, ворог удень почав активніше діяти на оріхівському напрямку - завдав іще трьох авіаударів, по районах сіл П'ятихатки та Лобкове і неподалік селища Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші війська контролюють ситуацію і виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - зазначили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу

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